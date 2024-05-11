السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

رفع 310 حالات إشغال متنوعة من مراكز ومدن الغربية

رفع إشغالات
رفع إشغالات

نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء.

واستهدفت الحملات الشوارع الرئيسية والفرعية التجارية منها، وتم خلالها رفع 310  حالات إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجالس المدن والأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه عليهم بعد العودة مرة أخرى.

وأخطر العميد عبد القادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، اللواء خالد عبد السلم مدير أمن الغربية، بشن حملة تم خلالها خلالها رفع 310 حالات إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخازن مجالس المدن والأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع الإشغالات من أماكن متفرقة بالمراكز والمدن من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق.

ومن جهته أشار محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، إلي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز والمدن، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال متابعته لتوافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بـ12 مجلس مدينة وحي على مستوى المحافظة في ثالث أيام التصالح، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا.

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