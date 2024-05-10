"التموين": تحرير 24 محضرا ضد المخابز المخالفة بالغربية

حررت مديرية التموين بالغربية، 24 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، ومدير إدارة تموين طنطا، ومفتشو الرقابة التجارية بالمديرية، وحررت الحملة 24 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة للبيع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه شدد على مديرية التموين بضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب كل المستويات.

وطالب محافظ الغربية جميع قيادات المحافظة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين أولًا بأول من خلال بوابة شكاوى المحافظة.

وعلى صعيد آخر، تابع محافظ الغربية، جولاته الميدانية بجولة موسعة بمركز ومدينة قطور، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعته أعمال الرصف الجارية بشارع الجيش بمدينة قطور بطول ٢ كيلومتر وعرض ١٨ مترا بداية من حديقة الطفل حتي المستشفى العام.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق الشين قطور بطول 8 كيلومترات الذي أتى استجابة لمطالب الأهالي، بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة المتردية للطريق، ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.