رفع 160 حالة إشغال متنوعة بشوارع طنطا

نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

الحملات استهدفت أهم الشوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 160 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه عليهم بعد العودة مرة أخري.

وأخطر العميد عبد القادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، اللواء خالد عبد السلم مدير أمن الغربية، بشن حملة تم خلالها خلالها رفع 160 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين

ومن جهته أشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.