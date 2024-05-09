الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 127 مخالفة مرورية بالغربية خلال 24 ساعة

مرور الغربية
مرور الغربية

شنت إدارة مرور الغربية حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بتمكن ضبط وأفراد الإدارة من ضبط 127 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

نتائج الحملة

كما شملت نتائج الحملة تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 38 ألفًا و900 جنيهً غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز؛ لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

رصدت مخالفات متنوعة مصادرة المركبات والدراجات مدير امن الغربيه الإدارة العامة لمرور الغربية السير عكس الاتجاه السير برخصة منتهية إخطار النيابات المختصة

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