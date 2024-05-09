الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم في حملات تموينية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم، بدائرة مركز المحلة، استولى على 40 جوال دقيق مدعم، يبلغ وزن الجوال 50 كيلوجرامًا بإجمالي 2 طن دقيق مدعم.

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة استهدفت التفتيش على المخابز، وضبطت صاحب مخبز بلدي مدعم بمركز المحلة الكبري، واستولى على 40 جوال دقيق مدعم، وحقق أرباحًا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وحررت الحملة محضرًا بالواقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق

وشدّد وكيل وزارة التموين في الغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل الجيزة محملة بـ5 أطنان دقيق مدعم بنطاق مركز طنطا، والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

كانت معلومات قد وردت للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين بالغربية، بقيام أحد الأشخاص عبر سيارة نقل الجيزة بجلب وتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المهرب من بعض أصحاب المخابز البلدية من خارج المحافظة بغرض الاتجار به في السوق السوداء، وفى طريقها لمركز طنطا فى محافظة الغربية لبيعه، وبناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة  على الأسواق والمخابز، تم تشكيل حملة تموينية برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية، يرافقة أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين مركز طنطا، والسيد حواله مدير الرقابة التموينية بإدارة مركز طنطا، وعماد القزاز رئيس الحملة.

وبعمل عدة أكمنة على الطريق السريع أمام قرية محلة مرحوم بطنطا؛ حيث أسفرت هذة الكمائن، عن ضبط سيارة نقل قيادة السائق ومحمل بصندوقها 100 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي وزن 5 أطنان دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار في السواق السوداء. 

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

صاحب مخبز بلدي مدعم مركز المحله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية التفتيش على المخابز مركز طنطا المخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء التربح ماليا بدون وجه حق

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