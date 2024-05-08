الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 6200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات من مراكز الغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

تمكنت مراكز ومدن محافظة الغربية، من رفع 6200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ووجَّه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والمدن والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمراكز والمدن والقرى، من قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، ورفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمراكز الثمانية.

خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

وعلي صعيد منفصل، أكد مصدر داخل ديوان عام  محافظة الغربية، أن المحافظة بدأت بالفعل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف الأحمال تزامنا مع بدء عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية جاء حسب الجدول الموضح.

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجموعة الأولى من الساعة ٤ مساء حتى الساعة السادسة مساء.
وأضاف المصدر أن المجموعة الثانية يتم الفصل من الساعة ٤ مساء حتى الساعة السادسة مساء، مشيرا أن المجموعة الثالثة من الساعة ٥ مساء حتى الساعة ٧ مساء.

وأشار إلى أن المجموعة الرابعة من الساعة من الساعة ٥ مساء حتى الساعة ٧ مساء، مشيرا إلى أن المجموعة الخامسة من الساعة ٣ مساء حتى الساعة ٥ مساء.

وأضاف المصدر، أن المجموعة السادسة من الساعة ٣ مساء حتى الساعة ٥ مساء.

المدن والأحياء على مستوى المحافظة حملات مجالس المدن الوحدات المحلية دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات رفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة تصريحات خاصة لـ الدستور

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