محافظ الغربية يتابع بدء استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة موسعة لمتابعة بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بزفتى والسنطة وحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجّه محافظ الغربية، خلال تفقد المراكز التكنولوجية، بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف المحافظ أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلًا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

وعلى صعيد منفصل، تابع محافظ الغربية رصف وتطوير شارع شركة مصر للغزل والنسيج بحي ثان المحلة الكبرى بدايةً من كوبري النجاري حتى كورنيش المحلة بطول 3 كيلو و400 متر ومتوسط عرض 8 أمتار.

حيث تم الانتهاء من إزالة طبقة الأسفلت القديمة المتهالكة تمهيدًا لأعمال الرصف.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، موضحًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.