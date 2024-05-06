الإثنين 06 مايو 2024
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محافظات

19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

حررت مديرية التموين بالغربية، 19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر كفر الزيات، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في كفر الزيات، وذلك بالتعاون مع عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومدير إدارة تموين كفر الزيات، ومفتشو الرقابة التجارية بالمديرية، وحررت الحملة 19 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة. 

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء لرصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها فور حدوثها.

وقال المحافظ إن جميع معارض بيع السلع تعمل على مدار الساعة للبيع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه شدد على مديرية التموين بضرورة توفير السلع الأساسية داخل المعارض بأسعار تناسب المستويات كافة.

وطالب محافظ الغربية جميع قيادات المحافظة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين أولًا بأول من خلال بوابة شكاوى المحافظة.

تجهيز جميع المستشفيات

كما طالب محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بضرورة تجهيز جميع المستشفيات خلال أعياد الميلاد وشم النسيم تحسبًا لحدوث أي حالات تسمم أو غرق يمكن أن تحدث، وأضاف أنه يقوم بعمل جولات يومية لمتابعة تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين وتحويل غير الملتزمين إلى النيابة. 

كما وجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازة الرسمية.
 

مديريه التموين بالغربيه 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مركز وبندر كفر الزيات وزير التموين والتجارة الداخلية محافظ الغربية مخالفة لمخابز بيع السلع ترة الأعياد والإجازة الرسمية

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