الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على كورنيش النيل فى الغربية خلال الساعات الأولى لإجازة شم النسيم

شم النسيم
شم النسيم

شهد كورنيش النيل في محافظة الغربية إقبالًا هائلًا من قبل أهالي المحافظة، الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بأوقاتهم وقضاء إجازتهم في جو من المرح والاستجمام، في يوم إجازة شم النسيم، وقد شهدت المتنزهات العامة والأندية والأماكن المفتوحة في الكورنيش ازدحامًا كبيرًا منذ ساعات الصباح الباكر.

وتوجه الأهالي في المدن والقرى المطلة على نهر النيل إلى المناطق العامة المطلة على نهر النيل في الغربية للاستمتاع بالأجواء الربيعية والطبيعة الساحرة التي تتميز بها المنطقة.

ومنذ الصباح الباكر، امتلأت الأماكن العامة بالعائلات والأصدقاء الذين قاموا بإحضار الطعام والمشروبات والألعاب، استعدادًا لقضاء يوم ممتع على ضفاف النيل.

وتوافد الأطفال بأعداد كبيرة إلى المراجيح والملاهي المنتشرة في الأماكن العامة، وتفاعل الأطفال بحماسة مع الألعاب والترفيه المتاحة لهم، حيث استمتعوا بالأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار.

وأبدى العديد من المواطنين سعادتهم ورضاهم بتوافر الخدمات والمرافق في مختلف المراكز والمدن، وأشادوا بالمناظر الخلابة والأجواء الهادئة التي تتمتع بها الاماكن المطلة علي النيل، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات الفراغ والاستمتاع بالطبيعة.

تعكس هذه الزيادة في الإقبال رغبة الناس في الاستمتاع بالأنشطة الخارجية وقضاء وقت جيد مع العائلة والأصدقاء بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الخلابة والأنشطة المتنوعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإقبال في الساعات المقبلة، مما يعزز دور الكورنيش كواحدة من أهم المعالم السياحية والترفيهية في محافظة الغربية.

محافظ الغربية: شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

وفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للإخوة الأقباط، كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز جميع المتنزهات والحدائق لاستقبال الإخوة الأقباط خلال احتفالات عيد القيامة،  وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، بالإضافة لتوفير تأمين طبي وعيادات طبية متنقلة أمام الكنائس.

وهنأ محافظ الغربية الإخوة الأقباط بمحافظة الغربية، مضيفًا: "أننا جميعًا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائمًا لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".

محافظة الغربية المتنزهات العامة اجازة شم النسيم المطلة علي نهر النيل الدكتور طارق رحمي شوارع وميادين المحافظة تتجمل عيد القيامة وشم النسيم

مواد متعلقة

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع السنطة بالغربية

محافظ الغربية يتابع جاهزية الحدائق والمنتزهات والكورنيش لشم النسيم

محافظ الغربية يتابع زيارة كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد القيامة

رسالة محبة وتواصل.. محافظ الغربية يتفقد الكنيسة الإنجيلية ومطرانية طنطا

95 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

ضبط ومصادرة 595 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة بالغربية

رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

رفع 141 حالة إشغال خلال حملة على مدينة طنطا

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

قرار جديد من النيابة بشأن واقعة "قطار الموت" فى ملاهى أكتوبر

برشلونة يستهدف ضم نونيز من ليفربول لخلافة ليفاندوفسكى

عاجل| بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

سلطة كافيار وفسيخ وسردين مخلى.. شم النسيم فى إسكندرية شكل تانى ( صور)

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: تصريحات نتنياهو بشأن رفح تعرقل مفاوضات الهدنة مع حماس

اليوم 213 للعدوان.. أوامر تهجير وقصف مكثف لمنازل الفلسطينيين برفح

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مسئوليته عن تنفيذ هجوم على مدرسة تابعة لأونروا