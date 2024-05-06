إقبال كبير على كورنيش النيل فى الغربية خلال الساعات الأولى لإجازة شم النسيم

شهد كورنيش النيل في محافظة الغربية إقبالًا هائلًا من قبل أهالي المحافظة، الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بأوقاتهم وقضاء إجازتهم في جو من المرح والاستجمام، في يوم إجازة شم النسيم، وقد شهدت المتنزهات العامة والأندية والأماكن المفتوحة في الكورنيش ازدحامًا كبيرًا منذ ساعات الصباح الباكر.

وتوجه الأهالي في المدن والقرى المطلة على نهر النيل إلى المناطق العامة المطلة على نهر النيل في الغربية للاستمتاع بالأجواء الربيعية والطبيعة الساحرة التي تتميز بها المنطقة.

ومنذ الصباح الباكر، امتلأت الأماكن العامة بالعائلات والأصدقاء الذين قاموا بإحضار الطعام والمشروبات والألعاب، استعدادًا لقضاء يوم ممتع على ضفاف النيل.

وتوافد الأطفال بأعداد كبيرة إلى المراجيح والملاهي المنتشرة في الأماكن العامة، وتفاعل الأطفال بحماسة مع الألعاب والترفيه المتاحة لهم، حيث استمتعوا بالأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار.

وأبدى العديد من المواطنين سعادتهم ورضاهم بتوافر الخدمات والمرافق في مختلف المراكز والمدن، وأشادوا بالمناظر الخلابة والأجواء الهادئة التي تتمتع بها الاماكن المطلة علي النيل، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات الفراغ والاستمتاع بالطبيعة.

تعكس هذه الزيادة في الإقبال رغبة الناس في الاستمتاع بالأنشطة الخارجية وقضاء وقت جيد مع العائلة والأصدقاء بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الخلابة والأنشطة المتنوعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإقبال في الساعات المقبلة، مما يعزز دور الكورنيش كواحدة من أهم المعالم السياحية والترفيهية في محافظة الغربية.

محافظ الغربية: شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

وفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للإخوة الأقباط، كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز جميع المتنزهات والحدائق لاستقبال الإخوة الأقباط خلال احتفالات عيد القيامة، وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، بالإضافة لتوفير تأمين طبي وعيادات طبية متنقلة أمام الكنائس.

وهنأ محافظ الغربية الإخوة الأقباط بمحافظة الغربية، مضيفًا: "أننا جميعًا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائمًا لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".