الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 141 حالة إشغال خلال حملة على مدينة طنطا

اشغالات
اشغالات

نفذ قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 141 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

 

توجيه باستمرار حملات رفع الإشغالات في جميع مراكز المحافظة

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

وفي نفس السياق، وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بفرض الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مقصر أو متخاذل عن العمل، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تجربة احتفالية سلسة ومريحة للجميع.

وأشار، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع وتوفير بيئة مناسبة للاحتفالات الدينية، وتعكس تلك الجهود التعاون الوثيق بين الوحدات المحلية والمؤسسات الدينية والخدمية والمجتمع المحلي في طنطا.

 وأضاف، أن الاستعدادات الشاملة التي قامت بها إدارة مركز ومدينة طنطا، تبرز استعدادها الكامل لاستقبال عيد القيامة المجيد وضمان احتفالات سلسة وناجحة للمواطنين، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية بتقديم أفضل الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

قسم المرافق رئيس مركز ومدينة طنطا رفع 141 حالة إشغال أنواع وأشكال إشغالات الطريق الاحتفالات الدينية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس بطنطا

شوارع وميادين الغربية تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

الغربية تواصل الاستعداد لاستقبال طلبات التصالح على القانون الجديد

حملات تموينية لتأمين السلع وضبط الأسعار في عيد القيامة وشم النسيم بطنطا

ضبط 99 مخالفة للمحلات والمخابز خلال 24 ساعة باالغربية

قرار ضد 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

تحرير 17 محضرًا لمخابز مخالفة بالغربية

ضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالغربية

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل| قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب