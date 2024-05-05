رفع 141 حالة إشغال خلال حملة على مدينة طنطا

نفذ قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 141 حالة إشغال متنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيه باستمرار حملات رفع الإشغالات في جميع مراكز المحافظة

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

وفي نفس السياق، وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بفرض الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مقصر أو متخاذل عن العمل، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تجربة احتفالية سلسة ومريحة للجميع.

وأشار، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع وتوفير بيئة مناسبة للاحتفالات الدينية، وتعكس تلك الجهود التعاون الوثيق بين الوحدات المحلية والمؤسسات الدينية والخدمية والمجتمع المحلي في طنطا.

وأضاف، أن الاستعدادات الشاملة التي قامت بها إدارة مركز ومدينة طنطا، تبرز استعدادها الكامل لاستقبال عيد القيامة المجيد وضمان احتفالات سلسة وناجحة للمواطنين، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية بتقديم أفضل الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.