الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 270 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

واصلت رئاسة مركز ومدينة زفتى بـ محافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 270 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكد رئيس المدينة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

من جهته، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للإخوة الأقباط، كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كل المتنزهات والحدائق لاستقبال الإخوة الأقباط خلال احتفالات عيد القيامة،  وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، بالإضافة لتوفير تأمين طبي وعيادات طبية متنقلة أمام الكنائس.

وهنأ محافظ الغربية الإخوة الأقباط بمحافظة الغربية، مضيفًا: "إننا جميعًا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائمًا لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار".

البيئة والإدارات المختصة الحملات المكثفة مخلفات وقمامة صلبة رفع المخلفات والأتربة تكثيف أعمال النظافة إظهار الشكل الجمالي

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