السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قرار ضد 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

نفذت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، عدة حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من مواعيد الغلق المحددة، والإجراءات الاحترازية، وإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وذلك على مستوى المحافظة، في حملات لمدة 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من إغلاق 110 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة في الـ24 ساعة الماضية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ62 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

حملات تفتيشية مفاجئة

وعلى صعيد موازٍ، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت بمراكز وقرى محافظة الغربية، فاجأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم الأربعاء عددا من المخابز السياحية، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر كما قام المحافظ بالمرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامها بتخفيض الأسعار بحي أول وثان المحلة الكبرى.

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