ضبط 99 مخالفة للمحلات والمخابز خلال 24 ساعة باالغربية

نجحت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، في ضبط عدة مخالفات تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، وتطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة بتحرير 99 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعبًا في الأوزان، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات

وعلى صعيد آخر، واستمرارًا للحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت بمراكز وقرى محافظة الغربية، فاجأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من المخابز السياحية، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر كما قام المحافظ بالمرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامها بتخفيض الأسعار.

واطمأن المحافظ على مدى التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقررة، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وقال: لن نسمح باستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، فالحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مشددا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكل صور الغش التجاري.

وأكد محافظ الغربية استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.