السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تموينية لتأمين السلع وضبط الأسعار في عيد القيامة وشم النسيم بطنطا

محمود عيسي
محمود عيسي

رفعت إدارة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، برفع درجة الاستعداد وتكثيف الأعمال في جميع نطاقات المركز. وقد أكد الدكتور محمود عيسي، رئيس المركز، على أن هذه الإجراءات تأتي تزامنًا مع احتفالات شم النسيم واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد، تضمنت الاستعدادات العديد من الأعمال الصيانة والتجهيزات لضمان سلامة وجاذبية الكنائس وشوارع المدينة خلال الاحتفالات.

حيث تم إجراء صيانة كاملة لجميع الأعمدة المجاورة للكنائس، بهدف ضمان استقرارها وسلامتها، كما تمت صيانة جميع كشافات الإنارة المتواجدة أمام الكنائس، لتوفير إضاءة مثالية وجمالية خلال الفترة الاحتفالية.

وفي إطار تحسين المظهر العام للمدينة، تم توجيه عدد كبير من عمال النظافة للعمل في محيط الكنائس والمتنزهات وشوارع المدينة، تم زيادة أعداد فرق النظافة بهدف رفع أي تجمعات أو فوضى تخل بالمظهر الحضاري للمدينة، وذلك لإبقاء الشوارع نظيفة ومرتبة خلال فترة الاحتفالات.

 جهود إدارات المراقبة الصحية والتموينية

وقد وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بفرض الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مقصر أو متخاذل عن العمل، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تجربة احتفالية سلسة ومريحة للجميع.

وعلاوة على ذلك، تم تكثيف جهود إدارات المراقبة الصحية والتموينية والطب البيطري سلامة الغذاء لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال فترة الاحتفالات. 

تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة خلال هذا الأسبوع، بهدف التأكد من صحة وجودة الأغذية المقدمة في المطاعم والمحلات التجارية وضمان سلامتها للمستهلكين.

وأشار عيسي، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع وتوفير بيئة مناسبة للاحتفالات الدينية، وتعكس تلك الجهود التعاون الوثيق بين الوحدات المحلية والمؤسسات الدينية والخدمية والمجتمع المحلي في طنطا.

 وأضاف، أن الاستعدادات الشاملة التي قامت بها إدارة مركز ومدينة طنطا، تبرز استعدادها الكامل لاستقبال عيد القيامة المجيد وضمان احتفالات سلسة وناجحة للمواطنين، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية بتقديم أفضل الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي ظل توجيهات محافظ الغربية، يتوقع أن تستمر الإجراءات الاحترازية والتحضيرات اللازمة لتأمين الاحتفالات الدينية خلال الأيام القادمة، مع الحفاظ على التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق السلامة والراحة والاستمتاع للمجتمع المحلي.

مركز ومدينة طنطا الدكتور محمود عيسى احتفالات شم النسيم احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد تحسين المظهر العام للمدينة والطب البيطري

مواد متعلقة

ضبط 99 مخالفة للمحلات والمخابز خلال 24 ساعة باالغربية

قرار ضد 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

تحرير 17 محضرًا لمخابز مخالفة بالغربية

ضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالغربية

رفع 130 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

رفع 190 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع السنطة بالغربية

الجماهير هاجمت الفريق.. 21 غرزة للاعب زفتى فى نهائى الدورة الرمضانية

تحرير 17 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بالغربية

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يصل لصيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف فى "صفقة الهدنة"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية