حملات تموينية لتأمين السلع وضبط الأسعار في عيد القيامة وشم النسيم بطنطا

رفعت إدارة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، برفع درجة الاستعداد وتكثيف الأعمال في جميع نطاقات المركز. وقد أكد الدكتور محمود عيسي، رئيس المركز، على أن هذه الإجراءات تأتي تزامنًا مع احتفالات شم النسيم واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد، تضمنت الاستعدادات العديد من الأعمال الصيانة والتجهيزات لضمان سلامة وجاذبية الكنائس وشوارع المدينة خلال الاحتفالات.

حيث تم إجراء صيانة كاملة لجميع الأعمدة المجاورة للكنائس، بهدف ضمان استقرارها وسلامتها، كما تمت صيانة جميع كشافات الإنارة المتواجدة أمام الكنائس، لتوفير إضاءة مثالية وجمالية خلال الفترة الاحتفالية.

وفي إطار تحسين المظهر العام للمدينة، تم توجيه عدد كبير من عمال النظافة للعمل في محيط الكنائس والمتنزهات وشوارع المدينة، تم زيادة أعداد فرق النظافة بهدف رفع أي تجمعات أو فوضى تخل بالمظهر الحضاري للمدينة، وذلك لإبقاء الشوارع نظيفة ومرتبة خلال فترة الاحتفالات.

جهود إدارات المراقبة الصحية والتموينية

وقد وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بفرض الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مقصر أو متخاذل عن العمل، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تجربة احتفالية سلسة ومريحة للجميع.

وعلاوة على ذلك، تم تكثيف جهود إدارات المراقبة الصحية والتموينية والطب البيطري سلامة الغذاء لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة خلال هذا الأسبوع، بهدف التأكد من صحة وجودة الأغذية المقدمة في المطاعم والمحلات التجارية وضمان سلامتها للمستهلكين.

وأشار عيسي، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة الجميع وتوفير بيئة مناسبة للاحتفالات الدينية، وتعكس تلك الجهود التعاون الوثيق بين الوحدات المحلية والمؤسسات الدينية والخدمية والمجتمع المحلي في طنطا.

وأضاف، أن الاستعدادات الشاملة التي قامت بها إدارة مركز ومدينة طنطا، تبرز استعدادها الكامل لاستقبال عيد القيامة المجيد وضمان احتفالات سلسة وناجحة للمواطنين، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية بتقديم أفضل الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي ظل توجيهات محافظ الغربية، يتوقع أن تستمر الإجراءات الاحترازية والتحضيرات اللازمة لتأمين الاحتفالات الدينية خلال الأيام القادمة، مع الحفاظ على التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق السلامة والراحة والاستمتاع للمجتمع المحلي.