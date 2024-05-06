الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع السنطة بالغربية

رفع قمامة
رفع قمامة

واصلت رئاسة مركز ومدينة السنطة  بمحافظة الغربية، بقيادة مني صالح، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 210 أطنان قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكدت رئيس المدينة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وتجملت شوارع وميادين المحافظة تتجمل لاستقبال شم النسيم، حيث تم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كافة المتنزهات والحدائق لاستقبال المواطنين خلال شم النسيم، وكذلك رفع جميع الإشغالات بالشوارع والميادين.

كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح.

الغربية المظهر الحضاري الحملات المكثفة أعمال النظافة قطاع النظافة رفع المخلفات والأتربة

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