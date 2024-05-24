الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافى هيرنانديز من تدريب الفريق

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن إقالة تشافى هيرنانديز من تدريب الفريق بشكل رسمي.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أكد، الشهر الماضي، توصله لاتفاق مع تشافى على الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "في اجتماع بمقر النادي، أبلغ الرئيس خوان لابورتا، تشافي هيرنانديز، بأنه لن يستمر كمدرب لفريق برشلونة في موسم 2024/ 2025".

وأوضح: "تم عقد الاجتماع في مقر النادي، وحضره أيضًا نائب الرئيس الرياضي رافا يوستي، والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا، وديكو، وتشافي، وأوسكار هيرنانديز، وسيرجيو أليجري".

وأردف: "يود نادي برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، وكذلك على مسيرته الفريدة كلاعب وكقائد للفريق، ويتمنى له كل النجاح في المستقبل في العالم".

آخر مباراة لبرشلونة بقيادة تشافى

واختتم: "وسيتولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق للمرة الأخيرة في مباراة الأحد خارج ملعبه أمام إشبيلية، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيصدر نادي برشلونة إعلانًا بشأن الهيكل الجديد للفريق الأول".

وقرر مسئولو برشلونة إقالة تشافي بسبب ما اعتبروه عدم تنفيذ المدرب لوعوده، حيث قلل المدرب من حظوظ الفريق للمنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، لتدريب الفريق خلفًا لتشافي.

برشلونة تشافي هيرنانديز تشافي خوان لابورتا نادي برشلونة

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