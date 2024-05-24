الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 114 مباراة مع كوستاريكا.. كيلور نافاس يعتزل اللعب الدولى

كيلور نافاس
كيلور نافاس

قرر الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي يلعب حاليًا لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب بلاده كوستاريكا.

نافاس، البالغ من العمر 37 عامًا، أعلن سابقًا مغادرته لصفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي. 

ويشتهر اللاعب بمسيرته المميزة مع ريال مدريد، حيث حصد معه ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

نافاس، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، قرر توديع المنتخب الكوستاريكي بعد مسيرة حافلة، حيث شارك في 114 مباراة دولية. وكانت له بصمة لامعة في ثلاث نسخ من كأس العالم، حيث ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي في النسخة التي أُقيمت بالبرازيل عام 2014 في إنجاز تاريخي، لينتقل بعد ذلك إلى ريال مدريد.

نشر كيلور نافاس مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك مشاعره وقال: "هذا الشعور مختلط بالحلاوة والمرارة، صعب التصديق. انتهت هذه المرحلة من حياتي مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "انتهى هذا الفصل المليء بالتحديات والهزائم والانتصارات. أغادر بقلب ممتلئ بالامتنان وعيني تتطلع إلى المستقبل، وأحمل دائمًا اسم كوستاريكا الحبيبة، بلد صغير في الحجم ولكن كبير في القلب".

وتابع: "حققت العديد من الأحلام التي كنت أحلم بها منذ طفولتي، وتحققت بالمثابرة والكفاح مع الجميع، بالحب والإصرار... منذ أكثر من 16 عامًا، أعطاني الله الفرصة للدفاع عن ألوان كوستاريكا لأول مرة، وهذا اليوم لن ينسى أبدًا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت كل لحظة مع المنتخب الوطني حلمًا تحول إلى حقيقة".

وجاء قرار نافاس بالاعتزال قبل أيام من انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك بطولة كوبا أمريكا التي سيشارك فيها منتخب بلاده.

نافاس كيلور نافاس باريس سان جيرمان كوستاريكا كأس العالم

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