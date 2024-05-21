الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بـ"النيران الصديقة" في دوري نايل

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه البنك الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة دوري نايل لكرة القدم "الدوري المصري" موسم 2023-2024.

وسجل محمود الجزار مدافع البنك الأهلي، هدف المباراة الوحيد لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 48 بضربة رأسية أثناء محاولته تشتيت الكرة العرضية التي أرسلها عبدالرحمن بودي من الجهة اليسرى، ليحصد رفاق محمد إبراهيم نقاط الانتصار الثلاث.

واختارت رابطة الأندية المصرية، الظهير الأيمن لـ سيراميكا كليوباترا، أحمد هاني، رجلًا للمباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا لـ34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان فريق بلدية المحلة قد حقق انتصارًا هامًا على حساب ضيفه الداخلية بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذات الجولة.

سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي دوري نايل محمود الجزار عبدالرحمن بودي

مواد متعلقة

كارلو أنشيلوتى توسل إلى كروس للاستمرار.. ويحدد بديله

الزمالك يؤكد إصابة أحمد حمدى بقطع فى الرباط الصليبى

الخطيب يزور على معلول فى المستشفى بعد خضوعه للعملية

قائمة منتخب البرتغال للمشاركة فى يورو 2024.. رونالدو موجود

محمد صلاح يلمح لاستمراره مع ليفربول الموسم المقبل

صلاح يودع كلوب بعد رحيله عن ليفربول برسالة.. ماذا قال؟

رسميًا.. ليفربول يعلن تعيين أرني سلوت مديرًا فنيًا للفريق

رسميًا.. غزل المحلة يجدد عقد أحمد عيد عبد الملك لمدة موسم

الأكثر قراءة

عاجل.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمصنع أدوية بأكتوبر

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مصطفى عطية الفائز بجائزة المبدع الصغير: أنشأت موقعًا إلكترونيًا يركز على الثقافة

ضبط مالك مكتب كاستينج استقطب فتيات لتصوير فيديوهات دون رقابة بالجيزة

بيان مشترك بين الأوقاف والإعلام والصحفيين بشأن تصوير الجنازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى