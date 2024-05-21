سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بـ"النيران الصديقة" في دوري نايل

فاز فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه البنك الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة دوري نايل لكرة القدم "الدوري المصري" موسم 2023-2024.

وسجل محمود الجزار مدافع البنك الأهلي، هدف المباراة الوحيد لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 48 بضربة رأسية أثناء محاولته تشتيت الكرة العرضية التي أرسلها عبدالرحمن بودي من الجهة اليسرى، ليحصد رفاق محمد إبراهيم نقاط الانتصار الثلاث.

واختارت رابطة الأندية المصرية، الظهير الأيمن لـ سيراميكا كليوباترا، أحمد هاني، رجلًا للمباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا لـ34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان فريق بلدية المحلة قد حقق انتصارًا هامًا على حساب ضيفه الداخلية بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذات الجولة.