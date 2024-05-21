الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة منتخب البرتغال للمشاركة في يورو 2024.. رونالدو موجود

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف الإسباني روبيرتو مارتينيث المدير الفني لـ البرتغال، عن قائمة المنتخب البرتغالي لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا.

وشهدت القائمة تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي استعدادًا للمشاركة في البطولة للمرة السادسة في مسيرته، إضافة لزميله في الفريق أوتافيو مونتيرو، كذلك روبن نيفيز متوسط ميدان الهلال.

قائمة منتخب البرتغال

وضمت قائمة منتخب البرتغال كلًا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا - خوسيه سا - روي باتريسيو.

خط الوسط: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوجو دالوت - جونزالو إيناسيو - جواو كانسيلو - نيلسون سيميدو - نونو مينديز، بيبي - روبن دياز.

خط الوسط: برونو فرنانديز -  جواو نيفيز- جواو بالينيا - أوتافيومونتيرو - روبن نيفيز- فيتينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا -  كريستيانو رونالدو- ديوجو جوتا - كونسيساو- جونزالو راموس - جواو فيليكس - بيدرو نيتو - رافائيل لياو.

ويتواجد منتخب البرتغال على رأس المجموعة السادسة في يورو 2024 رفقة منتخبات تركيا، جورجيا وجمهورية التشيك.

قائمة منتخب البرتغال منتخب البرتغال البرتغال كأس أمم أوروبا يورو 2024

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