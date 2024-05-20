رسميًا.. ليفربول يعلن تعيين أرني سلوت مديرًا فنيًا للفريق

أعلن ليفربول، الاثنين، تعيين الهولندي أرني سلوت مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للألماني يورجن كلوب الذي رحل عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الجاري بعد 9 أعوام قضاها في صفوف النادي الإنجليزي.

ونشر ليفرربول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم أن يعلن أن آرني سلوت قد وافق على صفقة ليصبح المدير الفني الجديد للنادي، وسيتولى منصبه رسميًا في 1 يونيو 2024، بشرط الحصول على تصريح عمل.

أضاف:"سينضم المدرب البالغ من العمر 45 عامًا إلى الريدز قادمًا من فينورد قبل موسم 2024-25 بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي الدوري الهولندي مقابل خدماته.

وأوضح:"سيحل سلوت محل يورجن كلوب على رأس الفريق بعد قراره بالتنحي عن منصبه في نهاية الموسم الحالي".

وزاد:"سيصل المدرب الهولندي المولد بعد ثلاثة مواسم ناجحة للغاية مع فينورد، قادهم خلالها إلى لقب الدوري في 2023 وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي في مناسبتين".

وأوضح:"في الآونة الأخيرة، ساعد نادي روتردام على الفوز بكأس هولندا في أبريل بعد فوزه على إن إي سي نيميغن 1-0 في النهائي.

وقبل انتقاله إلى فينورد، شغل سلوت منصب المدير الفني لفريق ألكمار، وقادهم إلى المركز الثاني في الجدول، خلف أياكس المتصدر بفارق الأهداف فقط، عندما تم إلغاء الموسم الهولندي بسبب فيروس كورونا في عام 2019. 20.

خلال مسيرته الكروية، لعب في المقام الأول كلاعب خط وسط، حيث لعب لأندية إف سي زفوله وناك بريدا وسبارتا روتردام وبي إي سي زفوله قبل أن يعتزل اللعب في عام 2013.

وسيصبح سلوت أول مدرب من هولندا لنادي ليفربول، ومن المقرر أن يبدأ أول موسم تحضيري له كمسؤول عن الفريق في يوليو.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أؤكد أنني سأصبح مدرب ليفربول في العام المقبل".

ويتسلم سلوت مهمته الجديدة عقب نهاية حقبة الألماني يورجن كلوب والتي دامت قرابة 9 سنوات.

وتولى كلوب قيادة فريق ليفربول الإنجليزي في عام 2015، وتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2019، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي عام 2020.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت لاحق عن المبلغ التعويضي الذي سيدفعه ليفربول إلى نظيره فينورد من أجل التعاقد مع أرني سلوت.

وحسب الشبكة، فإن ليفربول سيدفع مبلغا يتراوح ما بين 13 إلى 15 مليون يورو لصالح النادي الهولندي للسماح لسلوت بالرحيل.