كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أمام عن موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد معقل فريق “السيتيزينز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فيشهد قيادة النرويجي إيرلينج هالاند لخط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.

ويغيب البرازيلي إيدرسون مواريش عن حراسة مرمى مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الوصافة، فيما يتواجد وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.