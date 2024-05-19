الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. ليفربول يسجل هدفين ضد وولفرهامبتون في وداعية كلوب

ليفربول
ليفربول

تقدم فريق ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد “أنفيلد رود” في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي، وآخر مباريات يورجن كلوب كمدير فني لـ “الريدز”.

الحكم أشهر البطاقة الحمراء في الدقيقة 28 في وجه البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير وولفرهامبتون بعد تدخله العنيف من أليكسيس ماك أليستر.

وافتتح الأرجنتيني ماك أليستر التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 34 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها هارفي إيليوت من الجهة اليمنى.

وسجل جابرييل كوانساه الهدف الثاني لـ ليفربول، في الدقيقة 400 من متابعة لتسديدة زميله محمد صلاح.

وتُنقل مباراة ليفربول وولفرهامبتون تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4 HD.

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فشهد وجود المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جابرييل كوانساه- أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو- أليكسيس ماك أليستر- هارفي إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يوجد وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.

ويودع يورجن كلوب فريق ليفربول بعد مرور ما يقرب من 9 سنوات في النادي، حيث سيرحل عن "الريدز".

ليفربول وولفرهامبتون الدورى الانجليزى يورجن كلوب ماك أليستر

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