الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون فى الدورى الإنجليزى.. غياب محمد الننى

محمد النني
محمد النني

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه إيفرتون، في ختام منافسات الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الإمارات" معقل فريق "الجانرز".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب المحترف المصري محمد النني عن قائمة الفريق في آخر مبارياته بقميص "الجانرز".

وجاء تشكيل أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بينجامين وايت- ويليام ساليبا- جابرييل ماجالهيس- تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس- توماس بارتي- مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد- جابرييل مارتينيلي- كاي هافيرتز.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، ويحتاج لتعثر "السيتزينز" من أجل التتويج باللقب، فيما يتواجد إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

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