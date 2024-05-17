الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيب جوارديولا: أتوقع نهاية مثيرة أخرى للدورى الإنجليزى

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

توقع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، نهائية مثيرة أخرى لبطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال، قبل جولة من نهاية المسابقة، ويواجه مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

جوارديولا: لديّ شعور بأن الأمر سيكون كما هو الحال أمام أستون فيلا في 2022

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لديّ شعور بأن الأمر سيكون كما هو الحال أمام أستون فيلا مرة أخرى (نهاية موسم 2022)، نود أن نتقدم 3-0 بعد 10 دقائق، لكن هذا لن يحدث. لقد رأيت ما يكفي في مباريات وست هام".

وأضاف بيب: "أنا مستعد لأن تكون مباراة صعبة للغاية، أريد أن أضع في أذهان اللاعبين: انظروا إلى توتنهام، كيف قاتلوا من أجل كل كرة. لم يكن لديّ أي شك في ذلك".

كما أكد مدرب مانشستر سيتي: "لاعبو وست هام الـ11 سيكونون مستعدين للتغلب علينا، مثل أستون فيلا، قبل موسمين، لم يلعبوا من أجل لا شيء، لكنني أعرف ما حدث. علينا وشعبنا أن نكون مستعدين منذ الدقيقة الأولى، أن نكون متحدين ونقوم بذلك معًا".

 يعرف لاعبو فريقي أن عليهم الفوز وإلا فإن أرسنال سيكون البطل

ولا يتوقع جوارديولا فشل صديقه ومساعده السابق ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أمام إيفرتون، حيث قال مدرب برشلونة وبايرن السابق: "في الوقت الحالي، المصير في أيدينا. لأنه إذا توقع أحد أن يخسر أرسنال النقاط مرة أخرى، فهو مخطئ.. لقد فعلنا ما كان علينا فعله ضد كريستال بالاس، وضد ولفرهامبتون، وفولهام، وتوتنهام، والآن لدينا المباراة الأخيرة. يعرف لاعبو فريقي أن عليهم الفوز، وإلا فإن أرسنال سيكون البطل".

وعن رحيل مويس عن تدريب وست هام حيث سيخوض آخر مبارياته مع "الهامرز"، قال: "سيعود للتدريب، لا يمكنه البقاء في المنزل. كانت مباراتي الأولى ضد سندرلاند وكان ديفيد مويس هناك مدربًا لهم، الآن، في مباراة مهمة، سيكون هناك مرة أخرى".

واختتم بيب جوارديولا حديثه قائلًا: "إنه لشرف كبير دائمًا أن أراه (مويس). إنه شخص ساحر وخبرته تتحدث عن نفسها. لكنه سيبذل كل ما في وسعه للتغلب علينا".

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