الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صلاح يقود الريدز

فى وداع كلوب.. تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون فى البريميرليج

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه وولفرهامبتون على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فتُقام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أنفيلد رود" معقل فريق ليفربول، وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4 HD.

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فشهد وجود المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جابرييل كوانساه- أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو- أليكسيس ماك أليستر- هارفي إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يوجد وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.

ويودع يورجن كلوب فريق ليفربول بعد مرور ما يقرب من 9 سنوات في النادي، حيث سيرحل عن "الريدز".

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