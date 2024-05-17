الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. الإصابة تحرم منتخب إسبانيا من خدمات إيسكو فى يورو 2024

إيسكو
إيسكو

كشف نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل إصابة لاعبه فرانشيسكو إيسكو ألاركون.

وكان إيسكو قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه، أمس الخميس، أمام مضيفه لاس بالماس، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

ونشر النادي الأندلسي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على إيسكو ألاركون، تؤكد أن اللاعب يعاني من كسر في عظم الشظية اليسرى".

وأضاف: "وستقوم الخدمات الطبية بالنادي، خلال الساعات القليلة المقبلة، بتقييم مدى ضرورة التدخل الجراحي لحل الإصابة".

بذلك تأكد غياب إيسكو عن المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب بلاده إسبانيا.

وكانت تقارير قد ذكرت أنه سيتم استدعاء إيسكو لقائمة منتخب إسبانيا المشاركة في يورو 2024، بعد أن غاب عن قائمة "لاروخا" منذ عام 2019.

يُذكر أن إيسكو فاز بجائزة رجل المباراة في 19 من أصل 29 لقاء خاضها مع بيتيس هذا الموسم.

ريال بيتيس ايسكو ألاركون الدوري الاسباني اسبانيا منتخب اسبانيا

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