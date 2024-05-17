الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النصر يستضيف الهلال فى ديربى الرياض بـ"دورى روشن" السعودى

النصر ضد الهلال
النصر ضد الهلال

يستضيف فريق النصر نظيره الهلال في ديربي الرياض، في قمة منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2024.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" معقل فريق النصر، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

وكان الهلال قد حسم التتويج ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم، حيث جمع 89 نقطة من أصل 31 مباراة خاضها في المسابقة، فيما يتواجد النصر ثانيًا في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

ولعب الفريقان هذا الموسم في 4 مباريات بمختلف المسابقات سواء كانت رسمية أو ودية، وانتهت بفوز النصر في مباراة كانت بنهائي كأس الملك سلمان للأندية، والهلال في  منهم الانتصار بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول بالدوري.

إذًا فهي مباراة ليست بتلك الأهمية كسابقيها من المباريات باعتبار أن الدوري قد تم حسمه، كذلك تأكد إنهاء النصر المسابقة في المركز الثاني، لكنه يظل ديربي الرياض، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم "العالمي"، وألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال.

 

غيابات الفريقين في ديربي الرياض

ويغيب عن النصر في مباراة اليوم تاليسكا، أوتافيو مونتيرو، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي بسبب الإصابة، أما الهلال فيخوض المباراة بدون سالم الدوسري ونيمار دا سيلفا للسبب ذاته.

جدير بالذكر أن تلك المباراة لن تكون الأخيرة هذا الموسم بين الفريقين، إذا ضربا موعدًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر الهلال دوري روشن السعودي دوري روشن كريستيانو رونالدو

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