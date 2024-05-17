الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليفربول يؤكد رحيل جويل ماتيب عن الفريق بنهاية الموسم

جويل ماتيب
جويل ماتيب

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، مغادرة المدافع الكاميروني جويل ماتيب، للفريق، بنهاية عقده نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن ماتيب سينهي مسيرة استمرت 8 سنوات في صفوف الفريق، حيث سيخوض تحديًا جديدًا في مسيرته الكروية بنهاية عقده مع الفريق.

وأكد ليفربول أن ماتيب سيودع جمهور ليفربول في مباراة الفريق الأخيرة بالموسم على ملعب “أنفيلد رود”، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل.

وأثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، على ماتيب، قائلًا: "في كل السنوات التي شاركت فيها في كرة القدم، لست متأكدًا من أنني التقيت بالعديد من اللاعبين المحبوبين أكثر من جويل ماتيب كما أنني لست متأكدًا حتى من إمكانية قول أي شيء سيئ عنه"

وتابع:" هو محترف ولاعب كرة قدم وإنسان رائع، وسعدنا بوجوده معنا طوال هذه المدة، كل ما يمكننا فعله هو أن نتمنى له التوفيق في اتجاهه الجديد".

وزاد:"صفات ماتيب كلاعب موجودة ليراها الجميع، كفريق استفدنا منها منذ اللحظة الأولى لانضمامه.. لا أعتقد أنه احتل الكثير من العناوين الرئيسية في الصحف على مر السنين، لكنه كان شخصية مشهورة جدًا داخل مجموعة الفريق".

يُذكر أن ماتيب انضم إلى ليفربول عام 2016 قادمًا من شالكة الألماني في صفقة انتقال حر قادمًا من فريق شالكة الألماني، وكان أولى الصفقات لكلوب مع الفريق.

ومع ليفربول خاض ماتيب 201 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وساهم في تتويج فريقه بطلًا لـ 7 بطولات وهي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية والدرع الخيرية الإنجليزية.

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