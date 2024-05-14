أستون فيلا يتمسك بأمل الأبطال ويفرض تعادلًا مثيرًا على ليفربول بمشاركة صلاح

حسم التعادل المثير بنتيجة 3-3 مواجهة ليفربول وأستون فيلا، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح نجمنا المصري وقائد المنتخب في اللقاء بأكمله لكنه لم يسجل ولم يصنع.

وتقدم ليفربول مبكرًا بالدقيقة 2 عن طريق الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى فيلا بالخطأ في مرماه، بعد عرضية إيليوت.

ثم تعادل سريعًا تيليمانس بتسديدة قوية بالدقيقة 12 داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود جاكبو ويدرك الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 23.

وازدات الإثارة في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثة أهداف، حيث سجل الثالث كوانساه للريدز برأسية بالدقيقة 48.

ولعب دوران البديل دور البطل بتسجيله هدفين في ثلاثة دقائق بالدقائق 85 و88.

واستمر أمل فيلا في التأهل لدوري أبطال أوروبا للجولة الأخيرة، حيث وقع في المركز الرابع بـ 68 نقطة، بينما ظل الريدز ثالثًا بـ 79 نقطة.

تشكيل ليفربول .. محمد صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: أليستر، إندو، إليوت.

خط الهجوم: دياز، جاكبو، صلاح.