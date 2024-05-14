الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أوليفييه جيرو ينتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي

أوليفييه جيرو
أوليفييه جيرو

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو قادمًا من ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر.

وكان جيرو قد أعلن رحيله عن ميلان، أمس الاثنين، بنهاية عقده نهاية الموسم، بعد مسيرة استمرت قرابة الـ 3 أعوام في فريق “الروسينيري”.

وأكد النادي الأمريكي أن جيرو سينتقل إلى الفريق بدءًا من الصيف بموجب عقد حتى عام 2025 مع خيار لتمديد العقد لموسم إضافي حتى 2026.

وقال جيرو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأمريكي: "أنا سعيد ومتحمس للانضمام إلى لوس أنجلوس لا أستطيع الانتظار للوصول إلى لوس أنجلوس واللعب أمام جميع المشجعين الرائعين."

ويعد جيرو أحد أعظم الهدافين في جيله، وقد شهدت مسيرة جيرو الاحترافية اللامعة التي استمرت 18 عامًا اللعب على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا،  مع مونبلييه وأرسنال وتشيلسي وميلان، وفاز جيرو بـ 11 لقبًا وسجل ما يقرب من 300 هدف بينما شارك في أكثر من 700 مباراة مع الأندية.

ويعتبر جيرو، وهو مواليد شامبيري بفرنسا، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا  برصيد 57 هدفًا لبلاده، كما تُوج معهم ببطولة كأس العالم 2018.

 وسيلتحق جيرو بزميله في فريق لوس أنجلوس هوج لوريس،  حارس مرمى فرنسا السابق، والذي انتقل إلى النادي الامريكي قادمًا من توتنهام هوتسبير.

ومنذ ظهوره الدولي الأول مع المنتخب الفرنسي في 11 نوفمبر 2011، في مباراة ودية ضد الولايات المتحدة، مثل جيرو فرنسا في ثلاث نهائيات لكأس العالم وثلاث بطولات أوروبية، وتحتل مشاركاته الـ137 المرتبة الثالثة كأكثر من ارتدى قميص “الديوك” في تاريخ فرنسا، ومن المتوقع أن يضيف إلى هذا المجموع هذا الصيف في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا قبل انضمامه إلى لوس أنجلوس.

وسينضم جيرو، 37 عامًا، إلى لوس أنجلوس بعد إكمال ثلاثة مواسم ناجحة مع ميلان من الدوري الإيطالي، حيث سجل حتى الآن 14 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة في الموسم الحالي 2023-2024، مما ساعد ميلان على احتلال المركز الثاني في الدوري بالإضافة إلى التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.

وفي فترة وجوده مع ميلان، سجل جيرو ما يقرب من 50 هدفًا للنادي في جميع المسابقات وساعد الروسونيري على الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 2021-2022.

لوس أنجلوس أوليفييه جيرو ميلان جيرو فرنسا

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