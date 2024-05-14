الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماتس هوملز وليون جوريتسكا خارج قائمة ألمانيا لـ يورو 2024

يورو 2024
يورو 2024

أكدت تقارير صحفية، أن ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند، وليون جوريتسكا متوسط ميدان بايرن ميونخ، لن يتواجدا في قائمة منتخب ألمانيا لبطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024".

وتُقام بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو على الأراضي الألمانية.

وحسب صحيفة "بيلد" الالمانية، فإن هوميلز البالغ من العمر 35 عامًا، وجوريتسكا البالغ من العمر 29 عامًا، لن يكونا جزءًا من قائمة ألمانيا النهائية لليورو التي ستضم 26 لاعبًا.

وضمت القائمة كلًا من نيكو شلوتربيك ونيكلاس فولكروج من بوروسيا دورتموند، جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، ألكسندر بافولوفيتش ومانويل نوير من بايرن ميونخ، وكذلك كريس فوهريش لاعب شتوتجارت، روبن كوخ من آينتراخت فرانكفورت، وكاي هافيرتز مهاجم منتخب ألمانيا.

وبرز هوملز هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند، حيث قادهم لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخهم بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي.

ماتس هوملز بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ كأس أمم أوروبا يورو 2024

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