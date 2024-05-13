الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على سوسيداد بهدف يامال

تقدم فريق برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني، على ملعب لويس كومبانيس مونتجويك.

هدف برشلونة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق الجناح الشاب لامين يامال في الدقيقة 40 بتسديدة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة جزاء سوسيداد، من متابعة لتمريرة إلكاي جوندوجان.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - باو كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس - أندرياس كريستنسن

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراة اليوم.

غيابات برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة غياب 3 لاعبين، وهم: أليخاندرو بالدي، جافي وفرينكي دي يونج؛ بسبب الإصابة التي تبعدهم عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وريال مدريد المتصدر برصيد 90 نقطة.

بينما يتواجد فريق ريال سوسيداد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف ريال بيتيس بفارق نقطة واحدة.