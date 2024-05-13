الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب “مونتجويك” معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد 

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - باو كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس - أندرياس كريستنسن

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراة اليوم.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت - ماركوس ألونسو.

خط وسط الملعب: أوريول روميو – بيدري - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال - رافينيا.

غيابات برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة غياب 3 لاعبين، وهم: أليخاندرو بالدي، جافي وفرينكي دي يونج؛ بسبب الإصابة التي تبعدهم عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ترتيب برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وريال مدريد المتصدر برصيد 90 نقطة.

بينما يتواجد فريق ريال سوسيداد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف ريال بيتيس بفارق نقطة واحدة.

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