الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد، في قمة الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد معقل فريق "الشياطين الحمر".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهيس - تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز

ويجلس على مقاعد البدلاء: آيرون رامسديل - أولكسندر زينتشينكو - بيوتر كيويور - جورجينيو - فابيو فييرا - إيميل سميث رو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

ويغيب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه لمباراة اليوم، لتنتهي آماله في الفوز بميدالية إذا تُوج فريقه أرسنال بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي، حيث يلزم مشاركته في 5 مباريات على الأقل في الموسم، فيما شارك فقط في 3 حتى الآن.

تشكيل ارسنال مانشستر يونايتد ارسنال الدورى الانجليزى محمد الننى

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