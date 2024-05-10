هل تدخل خزائن الأهلى 9 ملايين دولار العام المقبل بسبب كأس العالم للأندية؟

ضمن النادي الأهلى التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 في شكلها الجديد بنظام مستحدث من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تتويجه بطلًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا عامي 2021، 2023.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بعد أن كانت مقتصرة على أبطال البطولات القارية الكبرى في مختلف القارات، ليرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقًا، في بطولة تُقام كل 4 أعوام، على أن تُقام نسخة العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنح "فيفا" قارة إفريقيا 4 مقاعد للمشاركة في كأس العالم للأندية، ذهبت لـ الأهلي، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي الرياضي التونسي وأخيرًا ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الأقاويل والتقارير تتضارب فيما يخص المكافآت التي سيتم منحها لكل فريق يشارك في البطولة، حتى إن البعض تحدث عن 50 مليون يورو مكافأة لكل فريق يُشارك في البطولة، وهو رقم تم نفيه قطعًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تقارير إعلامية أخرى هي الأحدث، ادعت أن الأهلي أسوة بكل الفرق المشاركة سيحصل على مبلغ 9 ملايين دولار نظير المشاركة في البطولة، قد تزيد على ذلك بحسب نتائج الفريق وتأهله من عدمه للأدوار المقبلة في كأس العالم للأندية.

وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي، فإنهم لم يتلقوا أي مخاطبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يخص مكافآت كأس العالم للأندية، ولم يتلقوا أي تأكيد فيما يخص حصول النادي على مبلغ 9 ملايين دولار.

الأهلي يواجه الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابًا يوم 18 مايو برادس، وإيابًا على استاد القاهرة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته بحضور جماهيري مكتمل.