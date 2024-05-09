عرض جديد يعقّد بقاء على معلول فى الأهلي.. والقرار النهائي خلال أيام

بات مصير التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الأهلي، غامضا لعدم وضوح الرؤية، بشأن تحديد مصيره عقب نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ورغم دخول الأهلي في مفاوضات مع معلول لتجديد عقده، إلّا أن الخلافات بين الطرفين أجلت حسم الأمور، حيث ترغب إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في تجديد عقده لمدة موسم واحد، فيما يرغب معلول في التجديد لمدة موسمين قادمين مع القلعة الحمراء.

كما طلب "معلول" تجديد عقده بنفس القيمة المالية بعقده السابق، حيث يحصل التونسي على مليون و400 ألف دولار بالموسم، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة بسبب أزمة الدولار.

وكشف مصدر مسئول، عن أن إدارة الأهلي وضعت أمام "معلول" خيارين للتجديد، وهما تجديد عقده لمدة موسم بنفس قيمة عقده السابق أو الموافقة على طلبه بالتجديد موسمين، ولكن يحصل على مليون دولار في الموسم، بإجمالي 2 مليون دولار في الموسمين، وهو الأمر الذي رفضه أيضا علي معلول ليتم إرجاء حسم الأمور لبعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن "معلول" تلقى أكثر من عرض قطري في الفترة الأخيرة للرحيل بعد تألقه مع الأهلي، وأيضًا بعض العروض السعودية، ولكن القيمة المالية في قطر مغرية، وهو ما جعله يعيد حساباته وتفكيره في إنهاء مشواره مع القلعة الحمراء والاكتفاء بفترة الـ8 سنوات بالفانلة الحمراء والبطولات التي حققها مع الفريق وتأمين مستقبله بالموافقة على العرض القطري، هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

أرقام معلول مع الأهلي في كل البطولات

كان معلول بدأ مشواره مع الأهلي منذ التعاقد معه في عام 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي لتستمر رحلة التألق بالأرقام الاستثنائية والبطولات العديدة.

وشارك معلول في 288 مباراة، عدد المساهمات التهديفية 133، عدد الأهداف 53، عدد التمريرات الحاسمة 80 هدفا، سجل في الدوري 35 هدفا وصنع 41 هدفا، سجل في البطولات الإفريقية 11 هدفا، وصنع 28 هدفا، سجل في كأس مصر 2 وصنع 6 أهداف، سجل في كأس السوبر المحلي 1، وصنع هدفين، سجل في كأس العالم للأندية 3 أهداف، وصنع مثلها. سجل في البطولة العربية هدفا واحدا.