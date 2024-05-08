تشكيل ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه باير ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports 1، 2.

تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد الأوكراني أندري لونين في مركز حراسة المرمى، فيما يجلس البلجيكي تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء.

ويقود الثنائي البرازيلي رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور خط هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، على استاد أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ.

ويتأهل الفائز من مباراة اليوم، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصوا باريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز عليهم ذهابًا وإيابًا بمجموع هدفين دون رد.

وتُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، يوم 1 يونيو المقبل.

وكان مانشستر سيتي قد تُوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب إنتر.