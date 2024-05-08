الخطيب: العامري كان نموذجًا للإخلاص وأثره "سيظل باقيًا"

قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن الوزير الراحل العامري فاروق كان نموذجًا ‏للإخلاص والتفاني في خدمة الأهلي، وأنه توفى وهو على مكتبه في النادي ويؤدي واجبه ومهامه التي يقدمها بدون مقابل وحبًّا في الكيان، لذلك كان يستحق تقديرًا من نوع خاص.

أضاف الخطيب خلال كلمته في حفل التأبين الذي أقيم مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة عقب الكشف عن ‏تمثال الراحل بمدخل المبنى الإداري الجديد أن العامري فاروق ترك أثرًا كبيرًا بما تحلى به من قيم ستبقى خالدة عبر الزمن، وأن هناك أجيالًا عديدة تعاقبت على النادي وأن الجميع إلى زوال لكن يبقى الأهلي، وهو ما يحمل الكل مسئولية العمل بإخلاص لرفعة الكيان الكبير، وشدد على ضرورة توصيل رسالة إلى الأجيال القادمة لكي تستمر في العمل في هذا الإطار.

وأشار إلى أن العلاقة التي جمعتهما على مدار سنوات طويلة كانت شاهدة على إخلاصه للنادي وتفكيره المستمر في مصلحة الأهلي.

وأزاح رئيس نادي الأهلي، مساء الأربعاء، الستار عن تمثال العامري فاروق بمقر المبنى الإداري بالنادي والذي قررت إدارة الأهلي وضع اسم العامري فاروق عليه كنوع من التكريم لمجهودات الراحل وخدماته للأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لمجلس إدارة النادي برفقة أسرة العامري فاروق أثناء إزاحة الستار عن تمثال العامري فاروق داخل مقر النادي.