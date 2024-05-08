الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نجل العامرى فاروق يشكر إدارة الأهلى ويؤكد استكمال مسيرة والده

الخطيب يتوسط أسرة
الخطيب يتوسط أسرة العامري فاروق

حرص إبراهيم العامري، نجل الوزير الراحل العامري فاروق، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والحضور الكريم لمراسم تأبين والده الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق.

وتحدث إبراهيم العامري عن والده خلال حفل التأبين اليوم قائلًا: «لقد أعطى الكثير لبيته وناديه بمنتهى الإخلاص والتفاني، ولم يكن الأب المخلص فقط، بل كان قائدًا، والقدوة الذي يحتذى في السعي للخير والعطاء والوفاء لكل من حوله».

أضاف العامري الصغير: «شكرًا للنادي الأهلي الذي لا ينسى عطاء أبنائه، وأتوجه بالشكر والامتنان لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن الخطيب والإدارة التنفيذية، وكل من كان في ظهر أسرة العامري فاروق من يوم مرضه وحتى بعد وفاته وإلى اليوم».

وأكد نجل الراحل في ختام كلمته أنه وكل أسرة العامري لن يدخروا أي جهد ووقت في خدمة وحب كيان النادي الأهلي واستكمال مسيرة عطاء والده.

وأزاح محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، منذ قليل، الستار عن تمثال العامري فاروق بمقر المبنى الإداري بالنادي والذي قررت إدارة الأهلي وضع اسم العامري فاروق عليه كنوع من التكريم لمجهودات الراحل وخدماته للنادي الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لمجلس إدارة النادي برفقة أسرة العامري فاروق أثناء إزاحة الستار عن تمثال العامري فاروق داخل مقر النادي.

إبراهيم العامري العامري فاروق النادي الأهلي محمود الخطيب تأبين العامري فاروق

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