الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بقرار من توخيل.. تعديل في تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

توماس توخيل
توماس توخيل

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، عن بعض التغييرات التي قرر توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ الألماني اعتمادها فيما يخص تشكيل الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد البايرن لمواجهة ريال مدريد الإسباني، اليوم، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ، قرر وضع ليون جوريتسكا على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” أن ألكسندر بافلوفيتش سيبدأ في خط الوسط بجوار النمساوي كونراد لايمر، على حساب جوريتسكا الذي سيجلس على مقاعد البدلاء.

كانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على استاد أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، لذا يحتاج الفريق الألماني لتحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى النهائي لمواجهة بوروسيا دورتموند.

توماس توخيل بايرن ميونخ ريال مدريد ليون جوريتسكا دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

دورتموند يهز شباك باريس سان جيرمان بهدف ويتأهل لنهائى دورى الأبطال

رابطة الأندية: لم نحسم الفرق المشاركة فى إفريقيا.. ونخاطب "كاف" لتأجيل تحديدها

شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند فى دورى أبطال أوروبا

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي في دوري نايل.. مابولولو أساسيًا

حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة