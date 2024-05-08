بقرار من توخيل.. تعديل في تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، عن بعض التغييرات التي قرر توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ الألماني اعتمادها فيما يخص تشكيل الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد البايرن لمواجهة ريال مدريد الإسباني، اليوم، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ، قرر وضع ليون جوريتسكا على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” أن ألكسندر بافلوفيتش سيبدأ في خط الوسط بجوار النمساوي كونراد لايمر، على حساب جوريتسكا الذي سيجلس على مقاعد البدلاء.

كانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على استاد أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، لذا يحتاج الفريق الألماني لتحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى النهائي لمواجهة بوروسيا دورتموند.