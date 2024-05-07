تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

كشف الكرواتي إيدين تيريزيتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بارك دو برانس معقل الفريق الباريسي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هوملز - نيكو شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

خط الهجوم: كريم أديمي - جادون سانشو - نيكولاس فولكروج

ويجلس على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند، ماركو رويس، سيباستيان هالير، مالين، ونيكولاس زوله.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بهدف دون مقابل سجله نيكولاس فولكروج، في المباراة التي جمعتهما على استاد سيجنال إدونا بارك بألمانيا.