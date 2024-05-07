كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بارك دو برانس معقل الفريق الباريسي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند، فشهد تواجد ثلاثية كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي وجونتشالو راموس في خط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - جونتشالو راموس.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هوملز - نيكو شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

خط الهجوم: كريم أديمي - جادون سانشو - نيكولاس فولكروج

ويجلس على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند، ماركو رويس، سيباستيان هالير، مالين، ونيكولاس زوله.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بهدف دون مقابل سجله نيكولاس فولكروج، في المباراة التي جمعتهما على استاد سيجنال إدونا بارك بألمانيا.