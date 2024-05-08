دورتموند يهز شباك باريس سان جيرمان بهدف ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

تأهّل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" في تاريخه بانتصاره على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بارك دو برانس في إياب دور نصف النهائي.

الشوط الأول شهد أفضلية باريس سان جيرمان، لكن أيضًا حذر من طرفهم وكذلك الفريق الألماني المتقدم في مباراة الذهاب، الذي استبسل في الدفاع أمام هجمات الفريق الفرنسي.

وكاد كريم أديمي أن يسجل هدفًا لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 35 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها جيانلويجي دوناروما ببراعة.

وكان وارن زائير إيمري قريبًا من التسجيل لصالح باريس في الدقيقة 47، حيث أرسل عثمان ديمبيلي كرة عرضية من الجهة اليسرى، لتصل له أمام المرمى، لكنه سدد الكرة في القائم الأيمن بغرابة.

واستطاع المدافع المخضرم ماتس هوملز تسجيل الهدف الأول لـ دورتموند في الدقيقة 50 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها جوليان براندت من الجهة اليسرى.

ومرر فيتينيا تمريرة عرضية من الجهة اليمنى لـ جونتشالو راموس داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60، لكن تسديدته علت العارضة.

ووقف القائم الأيمن في صف دورتموند مرة أخرى في الدقيقة 61، بتصديه لتسديدة نونو مينديش لاعب بايرن ميونخ.

وسجل ماتس خوملز هدفًا لـ دورتموند في الدقيقة 77، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتصدت العارضة لتسديدتي كيليان مبابي وفيتينيا في الدقيقتين 86، 88 على الترتيب.

محاولات باريس استمرت لكن دون فائدة، ليضمن الفريق الألماني الانتصار والعبور إلى النهائي لمواجهة الفائز من موقعة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند، فشهد تواجد ثلاثية كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي وجونتشالو راموس في خط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - جونتشالو راموس

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هوملز - نيكو شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

خط الهجوم: كريم أديمي - جادون سانشو - نيكولاس فولكروج

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بهدف دون مقابل سجله نيكولاس فولكروج، في المباراة التي جمعتهما على استاد سيجنال إدونا بارك بألمانيا.