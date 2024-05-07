رابطة الأندية: لم نحسم الفرق المشاركة فى إفريقيا.. ونخاطب "كاف" لتأجيل تحديدها

أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية أنه لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية هذا الموسم حتى الآن ، وأنهم سينتظرون خطاب كاف الخاص بمعرفة الفرق المشاركة في أفريقيا والمقرر وصوله في 30 يونيو المقبل.

وأضاف مسئولو الرابطة أنه سيتم مطالبة الاتحاد الأفريقي – كاف – بعد وصول الخطاب بإمكانية تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية عقب إنتهاء الموسم الكروي الخاص بالدوري المصري وهو ما تم الموسم الماضي.

يذكر أن نادي إنبي قد أعلن تأهله إلى بطولة كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، بعد خسارة فريق الاتحاد السكندري أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة دوري نايل لكرة القدم.

كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد أعلن أنه سيتم تحديد الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بناءً على ترتيب الدور الأول.