شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول شهد أفضلية باريس سان جيرمان، ولكن أيضًا حذر من طرفهم وكذلك الفريق الألماني المتقدم في مباراة الذهاب، الذي استبسل في الدفاع أمام هجمات الفريق الفرنسي.

وكاد كريم أديمي أن يسجل هدفًا لـ بوروسيا دورتموند في الدقيقة 35 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها جيانلويجي دوناروما ببراعة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند، فشهد تواجد ثلاثية كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي وجونتشالو راموس في خط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - نونو مينديش

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - جونتشالو راموس

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هوملز - نيكو شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

خط الهجوم: كريم أديمي - جادون سانشو - نيكولاس فولكروج

ويجلس على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند، ماركو رويس، سيباستيان هالير، مالين، ونيكولاس زوله

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بهدف دون مقابل سجله نيكولاس فولكروج، في المباراة التي جمعتهما على استاد سيجنال إدونا بارك بألمانيا.