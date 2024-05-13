الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا"، اليوم الاثنين، عن طاقم حكام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وضرب ريال مدريد الإسباني موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-20243، على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وأسند “يويفا” مهمة إدارة النهائي للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، ويعاونه مواطناه توماس كلانسنيتش وأندريش كوفاسيتش كحكمين مساعدين، فيما تم اختيار الفرنسي فرانسوا ليتيكسير حكمًا رابعًا.

كما سيتولى السلوفيني نيجيتش كاجتازوفيتش من سلوفينيا مهمة غرفة تقنية الفيديو، ويساعده مواطنه راضي أوبرينوفيتش، فيما سيكون الفرنسي سيريل موجنير حكمًا احتياطيًا لـ فينيسيتش، بينما يتواجد الإيطالي ماسيمليانو إيراتي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف، فيما أقصى بوروسيا دورتموند الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي من دور نصف النهائي.

يويفا نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد بوروسيا دورتموند سلافكو فينسيتش

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