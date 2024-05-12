كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أرسنال، في قمة الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد معقل فريق "الشياطين الحمر".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالمغربي سفيان أمرابط في خط الوسط أساسيًا مع فريقه.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - جوني إيفانز - كارلوس كاسيميرو - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كوبي ماينو - سفيان أمرابط

خط الهجوم: أماد ديالو - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهيس - تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز

ويجلس على مقاعد البدلاء: آيرون رامسديل - أولكسندر زينتشينكو - بيوتر كيويور - جورجينيو - فابيو فييرا - إيميل سميث رو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

ويغيب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه لمباراة اليوم.