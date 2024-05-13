موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا يشهد اهتماما متزايدا من خلال الساعات الماضية من قبل الكثير من المهتمين بمتابعة الكرة في مصر وخارجها، بعد أن تحدد طرفي المباراة النهائية للبطولة الأقوى في أوروبا للأندية، لذا يتبقى معرفة موعد نهائي دوري ابطال اوروبا لكي يتم متابعة أحداث اللقاء ومعرفة الفائز باللقب للموسم الحالي.

موعد نهائي دوري ابطال اوروبا 2024

ويستضيف استاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال اوروبا 2024 والتي تجمع كل من فريق ريال مدريد الاسباني وبروسيا دورتموند الالماني، وذلك في الأول من شهر يونيو المقبل حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتساءل الكثير حول القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند حيث يذاع اللقاء على قنوات بين سبورت، التي تحظى بحقوق حصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفريقين المتأهلين لنهائي دوري ابطال اوروبا

وتأهل فريق ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعد أدائه القوي في مواجهته مع بايرن ميونخ في نصف النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بتعادل 2-2، بينما فاز الملكي في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، ليحسم المجموع لصالحه بنتيجة 4-3.

من جهة أخرى، تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على باريس سان جيرمان في مباراة الدور نصف النهائي بمجموع 2-1 لصالح "أسود الفيستيفاليا".

كما سجل فريق دورتموند هدفا في كل من مباراة الذهاب والإياب، مما جعل هذا التأهل هو الثالث في تاريخ النادي للوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

ريال مدريد الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بواقع 14 مرة، بينما فاز فريق دورتموند بالبطولة مرة واحدة فقط في موسم 1996-1997.

وهذا اللقاء يجعل المواجهة بين الفريقين ذات طابع حماسي وتحمل الكثير من الإثارة حيث يواجه الفريق (ريال مدريد) الذي يتمتع بأكبر عدد من ألقاب دوري الأبطال مع الفريق الذي يمتلك أقل عدد من الألقاب (بروسيا دورتموند) حيث يملك لقب وحيد.