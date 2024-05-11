ماكرون يعلن انتقال مبابى إلى ريال مدريد ويتمنى السماح بمشاركته فى الأوليمبياد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، في رده على أسئلة مستخدمي الإنترنت حول أوروبا، عن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وقال ماكرون، إنه يعول "على ريال مدريد" لتحرير الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي من أجل المشاركة في الألعاب الأوليمبية 2024 في باريس.

وكان مبابي أعلن، الجمعة، رسميا، عن أنه سيغادر فريق العاصمة دون أن يكشف عن وجهته المقبلة، التي ستكون إسبانيا وريال مدريد.

بدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واثقا، السبت، من أن الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي سينتقل في الأسابيع المقبلة إلى ريال مدريد، كما قال في مقطع فيديو على موقع "إكس" أجاب فيه عن أسئلة مستخدمي الإنترنت حول أوروبا.

يأتي تصريح ماكرون غداة إعلان مبابي رسميًا رحيله عن باريس سان جرمان والدوري الفرنسي في نهاية الموسم الحالي. لكن الرئيس الفرنسي رفض الخوض في قرار اللاعب ولا في إمكانية انضمامه لريال مدريد، قائلا "ليس لدي أي تعليق خاص" بشأن هذه المسألة.

كشف حساب كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

وبهذا الصدد، نرصد لكم كل ما قدمه كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وذلك على النحو التالي:

- انضم كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2018، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

- أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري بالمجان؛ نظرًا لانتهاء عقده في 30 يونيو 2024.

- من المنتظر أن يُقام حفل وداع مبابي في ملعب "حديقة الأمراء"، عقب مباراة باريس سان جيرمان أمام تولوز، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الفرنسي.

- وخلال فترة تواجده في باريس سان جيرمان، شارك في 306 مباريات، سجل خلالها 255 هدفًا، وقدّم 108 تمريرات حاسمة، وتلقى 43 بطاقة صفراء.

- بينما شارك في 46 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 26 هدفًا، وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

- خلال هذه المدة، توج بالعديد من البطولات مع باريس سان جيرمان، حيث حصد 6 ألقاب للدوري الفرنسي، 3 كأس فرنسا، 3 كأس السوبر الفرنسي، بالإضافة إلى 2 كأس الرابطة الفرنسية.