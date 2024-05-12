ريال مدريد يعلن صفقة مبابى بعد نهائى دورى أبطال أوروبا

قرر نادى ريال مدريد، الإسبانى، الانتظار إلى ما بعد نهائى دورى أبطال أوروبا للإعلان رسميًا عن ضم المهاجم الفرنسى، كيليان مبابى.

ويخوض ريال مدريد نهائى دورى أبطال أوروبا فى الأول من يونيو المقبل، أمام بوروسيا دورتموند الألمانى، على ملعب «ويمبلى» الشهير فى لندن.

وأعلن «مبابى» عن رحيله عن ناديه الفرنسى باريس سان جيرمان، الجمعة الماضى، مؤكدًا أنه لن يجدد عقده، بعد قضائه ٧ أعوام داخل صفوف الفريق الباريسى.

وكشف الصحفى المتخصص فى الانتقالات، فابريزيو رومانو، فى وقت سابق، عن أن راتب «مبابى» مع ريال مدريد سيكون أقل بكثير من الذى يحصل عليه حاليًا مع باريس سان جيرمان، وأقل مما عرضه «الملكى» فى ٢٠٢٢، قبل أن يتراجع اللاعب ويجدد عقده مع النادى الباريسى.

وأوضح «رومانو» أن راتب النجم الفرنسى مع ريال مدريد سيكون قريبًا من الذى يحصل عليه ثنائى الفريق، البرازيلى فينيسيوس جونيور، والإنجليزى جود بيلينجهام، مشيرًا إلى أن «مبابى» لن ينظر إلى أى عروض أخرى، لأن هدفه هو الانضمام إلى ريال مدريد فقط.

ونفى بينى زاهافى، وكيل أعمال لاعب برشلونة الإسبانى، روبرت ليفاندوفسكى، ما تردد عن رحيل اللاعب عن النادى، فى الموسم المقبل.

وقال «زاهافى»، فى تصريح لوسائل إعلام بولندية: «هذه أمور غير صحيحة، أخبار زائفة. ليفاندوفسكى مستمر مع برشلونة الموسم المقبل بنسبة ١٠٠٪».

كانت صحيفة «سبورت» الكتالونية قد أفادت بأن مناقشة دارت داخل إدارة «البارسا» حول مستقبل «ليفاندوفسكى» فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن المدير الفنى للفريق لا يمانع فى رحيل اللاعب، بسبب ارتفاع راتبه وتقدمه فى السن، علمًا بأن عقده ينص على التجديد له تلقائيًا حال مشاركته فى ٥٥٪ من مباريات الموسم المقبل.

أما صحيفة «ديلى ميرور» البريطانية فأفادت بأن نادى أرسنال الإنجليزى منفتح على رحيل ١٠ لاعبين من صفوف الفريق، فى نهاية الموسم الجارى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الثلاثى: سيدريك سواريس، ومحمد الننى، وآرثر أوكونكو، من المؤكد رحيلهم نهاية الموسم الجارى، بعد انتهاء عقودهم مع الفريق، وعدم رغبة «الجانرز» فى تجديد عقودهم.

وأضافت أن مسئولى النادى الإنجليزى منفتحين على بيع كل من: إميل سميث روى، وآرون رامسدال، وإدى نكيتياه، وريس نيلسون، إلى جانب اللاعبين المعارين مثل كيران تيرنى، ونونو تافاريس، وألبرت سامبى لوكونجا، فى حال وصول عروض مناسبة لبيعهم.

وأشارت إلى أن أرسنال من الممكن له عدم بيع كل هذه الأسماء، باستثناء الثلاثة لاعبين المنتهية عقودهم، ولكن من الممكن بيع جزء منهم، حتى يتمكن النادى من الالتزام بقواعد اللعب المالى النظيف.

ويحتل أرسنال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد ٨٣ نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتى.